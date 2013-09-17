Rulo Pasta

Kek için yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyip çırpmaya devam edin. Hamuru yağlı kağıt serilmiş küçük bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında çok hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra hamuru yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarın. Üzerine bir bez örtüp yarım saat bekletin. Krema için bir tencerede yumurta, tozşeker, un ve sütü karıştırıp, kaynayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ekleyip iyice karıştırın. Ilındıktan sonra sardığınız ruloyu açıp üzerine kremayı sürün. Kremanın üzerine böğürtlenleri koyup keki tekrar rulo şeklinde sarın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.