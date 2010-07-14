Sacher Cake

Sofra Tarifi

Keki için: 120 gram margarin 110 gram (yaklaşık 1 su bardağı) pudra şekeri 5 adet yumurta 130 gram (yaklaşık bir buçuk paket) bitter çikolata ya da kuvertür 110 gram (yaklaşık 2/3 su bardağı) toz şeker 130 gram (yaklaşık 1 su bardağı) un 2-3 çorba kaşığı kayısı marmeladı Çikolata kaplaması için: 200 ml (1 kutu) krema 250 gram damla çikolata 1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Pandisyanya için, margarin ve pudra-şekerini bir kaba alıp mikserle çırpın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Sarılarını karışıma ilave edip çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip karışıma ekleyin. Diğer taraftan yumurta aklarını toz şekerle çırparak mereng (beze) karışımı haline getirin. Çikolatalı harca ilave edin. Üzerine azar azar un ekleyin. Hamuru 16-18 cm çapında kelepçeli veya düz yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra enine 2'ye kesin. Arasına kayısı marmeladı sürün. Buzdolabında soğutun. Çikolata kaplamasını hazırlamak için, kremayı bir kaba alıp kısık ateşte ısıtın. Damla çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alıp içine tereyağını ilave edin. Çikolata sosu ile pastanın üzerini ve kenarlarını kaplayın. Donuncaya kadar bekletin ve dilimleyerek servis yapın.

