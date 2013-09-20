DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Sakızlı Cheesecake

Sakızlı Cheesecake

Sakızlı Cheesecake
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk paket yulaflı bisküvi

130 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı krema

4 parça (her biri nohut büyüklüğünde) damlasakızı

600 gram labne peyniri

Bir buçuk su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı tozşeker

6 adet yumurta

Sos için:

1 su bardağı nar suyu

4 çorba kaşığı tozşeker

Süslemek için:

Yenilebilir çiçek çeşitleri

YAPILIŞI

Bisküvileri elinizle kırıp, tereyağı ile yoğurun. Karışımı 23 cm'lik kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yerleştirin ve cheesecake'nin tabanını oluşturun. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Krema ve damla sakızını küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Arada bir karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Sakızın erimiş olmasına dikkat edin. Ayrı bir kapta labne peyniri, süzme yoğurt ve toz şekeri mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker bu karışıma ekleyip, çırpmaya devam edin. Üzerine, soğuttuğunuz krema-sakız karışımını ilave edin. Hazırladığınız karışımı, kek kalıbındaki cheesecake tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 1.5 saat pişirin. Soğuduktan sonra arzunuza göre yenilebilir çiçeklerle süsleyin. Sosu hazırlamak için, nar suyu ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Ocağa oturtup kaynatın. Daha sonra altını kısın ve kıvam alana dek kısık ateşte pişirin. Soğuduktan sonra cheesecake'nin üzerine gezdirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN