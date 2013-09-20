Sakızlı Cheesecake

Bisküvileri elinizle kırıp, tereyağı ile yoğurun. Karışımı 23 cm'lik kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yerleştirin ve cheesecake'nin tabanını oluşturun. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Krema ve damla sakızını küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Arada bir karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Sakızın erimiş olmasına dikkat edin. Ayrı bir kapta labne peyniri, süzme yoğurt ve toz şekeri mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker bu karışıma ekleyip, çırpmaya devam edin. Üzerine, soğuttuğunuz krema-sakız karışımını ilave edin. Hazırladığınız karışımı, kek kalıbındaki cheesecake tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 1.5 saat pişirin. Soğuduktan sonra arzunuza göre yenilebilir çiçeklerle süsleyin. Sosu hazırlamak için, nar suyu ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Ocağa oturtup kaynatın. Daha sonra altını kısın ve kıvam alana dek kısık ateşte pişirin. Soğuduktan sonra cheesecake'nin üzerine gezdirerek servis yapın.