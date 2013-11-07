Şeftali Kremalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta beyazlaşana kadar çırpın. Eritilmiş ve ılınmış tereyağı, fındık unu, badem unu, maya, tuz ve un ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Bu şekilde 20 dakika dinlendirin ve yağlanıp, unlanmış 26 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (pandispanyaya bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir) pişirin. Kek soğuduktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. Kreması için bir tencerede süt, pudra şekeri, vanilya, yumurta sarısı ve unu iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve sürekli karıştırarak boza kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatın ve badem unu, fındık unu ve tereyağını katın. Çırpma teli ile karıştırarak soğutun ve kremayı ikiye ayırın. Bir bölümünün içine kabukları soyulmuş ve rendelenmiş şeftaliyi katıp, karıştırın. Bu karışımı kestiğiniz pandispanyanın birinci katına sürün ve üzerine diğer pandispanyayı kapatın. Sade krema ile pandispanyanın üzerini kaplayın. Üzerini dilimlenmiş şeftali ve file badem ile süsleyip, servis yapın.