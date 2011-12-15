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Sofra / Pastalar / Şeftalili Pasta

Şeftalili Pasta

Şeftalili Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kepekli bisküvi

80 gram bitter çikolata

125 gram margarin

2 adet yumurtanın akı

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

3 adet şeftali



Krema için: 1 litre süt

1+1/4 su bardağı un

1 su bardağı tozşeker

125 gram margarin

3 paket vanilya

YAPILIŞI

Bisküvileri iri kırın. Margarin ve çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpük haline getirin. Kırık bisküvi, erimiş margarinli-çikolatayı, köpük haldeki yumurta aklarını ve fındığı karıştırın. 20 cm'lik bir kalıba yayın. Donması için buzlukta 1-1.5 saat bekletin. Şeftalileri doğrayıp kalıba dizin. Diğer taraftan süt ve toz şekeri bir tencereye alıp karıştırarak eritin. Ilınınca unu ve margarini ekleyin. Sürekli karıştırarak kıvamlı bir krema elde edin. Kremayı ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve mikserle 10 dakika çırpın. Kremadan 4-5 çorba kaşığı kadar alıp şeftalilerin üzerine yayın ve dondurun. Kalıbın içindeki donmuş malzemeyi 23 cm'lik başka bir kalıba çıkartın. Kremayı pastanın üzerine ve yanlarına dökün. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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