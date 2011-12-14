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Şeftalili Yoğurtlu Pasta

Şeftalili Yoğurtlu Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket tatlı kepekli bisküvi

100 gram margarin

1 su bardağı süzme yoğurt

2 paket krem şanti

Bir buçuk su bardağı süt

2 adet şeftali

3 yaprak jelatin

1 küçük paket tart jölesi

3 çay bardağı su

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak krem şantileri süt ile çırpıp, buzdolabına kaldırın. Bisküviyi robotta un haline getirin. Margarini ocakta eritip, bisküvilerle karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın dibine karışımı yerleştirip, buzdolabında bekletin. Bu arada yoğurt ve krem şantiyi çırpın (arzuya göre şeker ilave edin). Jelatinleri yarım çay bardağı sıcak suda eritin. Kremaya karıştırıp, iyice çırpın. Bisküvili tabanın üzerine döküp, buzdolabında 1-2 saat bekletin. Daha sonra şeftalileri soyup, dilimleyin ve pastanın üzerine sıralayın. Tart jölesini iki buçuk çay bardağı suda eritip, hazırlayın. Şeftalilerin üzerine dökün. Buzdolabında soğutup, servis yapın.
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