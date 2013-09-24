DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Sevgililer Günü Pastası

Sevgililer Günü Pastası

Sevgililer Günü Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 kahve fincanı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu



İç kreması için:

1 su bardağından iki parmak eksik süt

1/4 su bardağı tozşeker

4 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı tereyağı

Çay kaşığının ucuyla kırmızı gıda boyası



Krem şanti için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Çay kaşığının ucuyla kırmızı gıda boyası



İçi için:

1 adet muz

1 adet elma

1 adet ayva

1 adet küçük boy nar



Islatmak için:

Vişne suyu



Üzeri için:

Beze

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurtaları ve toz şekeri kabarıncaya dek mikserle çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Karışımı yağlı kağıt ile kaplı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 8-10 dakika pişirin.Pandispanyanın iç kreması için, süt, tozşeker, un ve yumurtayı bir kapta iyice çırptıktan sonra tencereye aktarın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tereyağı, vanilya ve gıda boyasını ekleyin. Kremanın topaklanmaması için sürekli karıştırarak soğutun.Pandispanyayı da soğuduktan sonra ortasından enlemesine ikiye kesin. Pandispanyanın ilk katını servis tabağına alıp vişne suyu ile ıslatın. Üzerine iç kremadan sürün. Meyveleri küçük küpler halinde doğrayıp kremanın üzerine yayın. İkinci pandispanya katını meyvelerin üzerine yerleştirip vişne suyuyla ıslatın.Krem şanti için toz krema, süt ve gıda boyasını koyulaşana dek mikserle çırpın. Krem şanti ile pastanın üzerini ve kenarlarını sıvayın. Pastayı buzdolabında 1 saat bekletin. Pastanın üzerini beze ve çikolata parçalarıyla süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN