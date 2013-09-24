Sevgililer Günü Pastası

Pandispanya için yumurtaları ve toz şekeri kabarıncaya dek mikserle çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Karışımı yağlı kağıt ile kaplı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 8-10 dakika pişirin.Pandispanyanın iç kreması için, süt, tozşeker, un ve yumurtayı bir kapta iyice çırptıktan sonra tencereye aktarın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tereyağı, vanilya ve gıda boyasını ekleyin. Kremanın topaklanmaması için sürekli karıştırarak soğutun.Pandispanyayı da soğuduktan sonra ortasından enlemesine ikiye kesin. Pandispanyanın ilk katını servis tabağına alıp vişne suyu ile ıslatın. Üzerine iç kremadan sürün. Meyveleri küçük küpler halinde doğrayıp kremanın üzerine yayın. İkinci pandispanya katını meyvelerin üzerine yerleştirip vişne suyuyla ıslatın.Krem şanti için toz krema, süt ve gıda boyasını koyulaşana dek mikserle çırpın. Krem şanti ile pastanın üzerini ve kenarlarını sıvayın. Pastayı buzdolabında 1 saat bekletin. Pastanın üzerini beze ve çikolata parçalarıyla süsleyerek servis yapın.