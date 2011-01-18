Sevimli Pastacıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Pandispanya için:
3 adet yumurta
3 adet yumurtanın sadece
sarısı (toplam 6 yumurta
kullanılıyor, 3 tanesinin sadece
sarısı, diğer 3 adet yumurtanın
tamamı kullanılıyor)
3/4 su bardağı toz şeker
1/4 su bardağı süt
2 çorba kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı elenmiş tam
buğday unu
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı vanilya
Su bardağı olarak 200 gramlık
bir bardak kullanıldı.
Şeker Hamuru için:
5 çorba kaşığı su
15 gram (4 çay kaşığı) toz jelatin
5 çorba kaşığı mısır şurubu
(glikoz da kullanabilirsiniz)
800-900 gram ince şeker
(pudraşekerini üç kez robottan
çekerek kullanabilirsiniz. Hem
ince şeker, hem de pudraşekerini
denedim. Ancak ince şekerle
çok daha rahat çalışılan şeker
hamuru elde edin.)
Pasta Kreması için:
200 gram krem peynir
200 gram süzme yoğurt
4 çorba kaşığı bal
250 gram frambuaz (arzu edilirse)
YAPILIŞI
Pandispanya
Unu ve karbonatı eleyin. Süt, yumurta, yumurta sarıları ve şekeri benmari usulü karıştırın. Vanilyayı ekleyin. Şeker eriyene dek mikserle iyice karıştırın. Ocaktan alın ve bu kez iyice ılınıp, yumurtalı karışımın hacmi 3 katına varana değin karıştırın. Unun önce 1/3'ünü, ardından yavaş yavaş tamamını yumurtalı karışıma ekleyin. En son tereyağını ekleyin ve düz fırın tepsisine döküp, üstünü düzleştirin. Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika kadar pişirin.
Şeker Hamuru
SUYU kaynatın. İçine toz jelatini ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Mısır şurubunu ilave edin ve iyice karıştırın. Derin bir kaba aktarın ve pudra şekeri ilave etmeye başlayın. Ele yapışmayan, biraz da sert bir hamur oluşacak. Şeker oranını siz buna göre yavaş yavaş ilave ederek ayarlamalısınız.
Pasta Kreması
Siz bu kremayı pasta dışında, istediğiniz meyvelerle de rahatlıkla ikram edebilirsiniz sevdiklerinize. Eğer kremanız, pastanızın üstüne yetmezse, bu miktarı iki katına çıkararak uygulayabilirsiniz.