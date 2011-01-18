Sevimli Pastacıklar

Sofra Tarifi

Pandispanya için: 3 adet yumurta 3 adet yumurtanın sadece sarısı (toplam 6 yumurta kullanılıyor, 3 tanesinin sadece sarısı, diğer 3 adet yumurtanın tamamı kullanılıyor) 3/4 su bardağı toz şeker 1/4 su bardağı süt 2 çorba kaşığı tereyağı 3/4 su bardağı elenmiş tam buğday unu 1 çay kaşığı karbonat 1 çay kaşığı vanilya Su bardağı olarak 200 gramlık bir bardak kullanıldı. Şeker Hamuru için: 5 çorba kaşığı su 15 gram (4 çay kaşığı) toz jelatin 5 çorba kaşığı mısır şurubu (glikoz da kullanabilirsiniz) 800-900 gram ince şeker (pudraşekerini üç kez robottan çekerek kullanabilirsiniz. Hem ince şeker, hem de pudraşekerini denedim. Ancak ince şekerle çok daha rahat çalışılan şeker hamuru elde edin.) Pasta Kreması için: 200 gram krem peynir 200 gram süzme yoğurt 4 çorba kaşığı bal 250 gram frambuaz (arzu edilirse)

YAPILIŞI

Pandispanya

Unu ve karbonatı eleyin. Süt, yumurta, yumurta sarıları ve şekeri benmari usulü karıştırın. Vanilyayı ekleyin. Şeker eriyene dek mikserle iyice karıştırın. Ocaktan alın ve bu kez iyice ılınıp, yumurtalı karışımın hacmi 3 katına varana değin karıştırın. Unun önce 1/3'ünü, ardından yavaş yavaş tamamını yumurtalı karışıma ekleyin. En son tereyağını ekleyin ve düz fırın tepsisine döküp, üstünü düzleştirin. Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika kadar pişirin.





Şeker Hamuru

SUYU kaynatın. İçine toz jelatini ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Mısır şurubunu ilave edin ve iyice karıştırın. Derin bir kaba aktarın ve pudra şekeri ilave etmeye başlayın. Ele yapışmayan, biraz da sert bir hamur oluşacak. Şeker oranını siz buna göre yavaş yavaş ilave ederek ayarlamalısınız.



Pasta Kreması

Siz bu kremayı pasta dışında, istediğiniz meyvelerle de rahatlıkla ikram edebilirsiniz sevdiklerinize. Eğer kremanız, pastanızın üstüne yetmezse, bu miktarı iki katına çıkararak uygulayabilirsiniz.