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Sofra / Pastalar / Siyah Pirinç Pastası

Siyah Pirinç Pastası

Siyah Pirinç Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su

2 su bardağı süt

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı tozşeker

1'er çorba kaşığı dolusu mısır ve buğday nişastası



Süslemek için:

Şeftali, çilek ve üzüm

YAPILIŞI

Siyah pirinci, ılıktan daha sıcak suyun içinde yarım saat bekletin. Suyunu süzün ve duru suyunu çıkana kadar yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su koyun ve kısık ateşte lapa kıvamı alana kadar pişirin. Süt ve çubuk tarçını katın. Süt ve kalan suyu çekene kadar pişirmeye devam edin. Çubuk tarçını içinden çıkarın ve toz şekeri lave edin. Sürekli karıştırarak toz şeker pirinçle özleşene kadar pişirmeye devam edin. Mısır ve buğday nişastasını 3 çorba kaşığı suda açıp, pirinçli karışıma ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak 3-5 dakika daha kaynatın. Streç film serdiğiniz orta büyüklükte cam bir kabın içine boşaltın ve soğutun. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat bekletip, servis tabağına alın. Üzerini dilimlenmiş şeftali, çilek ve üzümle süsleyerek, servis yapın.
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