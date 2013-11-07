Şu Hamurlu Karadutlu Pasta

Sofra Tarifi

Hamur için: 2 su bardağı su 100 gram margarin 1 çorba kaşığı toz şeker 2 su bardağı un 4 adet yumurta Bir tutam tuz Krema için: 3 çorba kaşığı un 1 su bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı nişasta 1 su bardağı krema 2 su bardağı süt 1 çay kaşığı margarin Arası için: 200 gram taze karadut 200 gram ceviz Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

1 HAMUR için su, margarin, toz şeker ve tuzu tencereye alıp iyice kaynatın. Un ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, karıştırarak soğutun. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın. Hamuru 4 eşit parçaya bölüp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kaşıkla yayarak yuvarlak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. 2 Krema için un, şeker, nişasta, krema ve sütü tencereye alıp karıştırarak pişirin. Margarin ekleyip ocaktan alın. Çırparak soğutun. Servis tabağına bir kat pasta hamuru yerleştirin. Üzerine krema sürün. Dut ve ceviz serpiştirin. Aynı işlemi 4 kez tekrarlayın. En üste dut ve ceviz yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.