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Sofra / Pastalar / Şu Hamurlu Karadutlu Pasta

Şu Hamurlu Karadutlu Pasta

Şu Hamurlu Karadutlu Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı su

100 gram margarin

1 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tutam tuz



Krema için:

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı krema

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı margarin



Arası için:

200 gram taze karadut

200 gram ceviz



Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

1 HAMUR için su, margarin, toz şeker ve tuzu tencereye alıp iyice kaynatın. Un ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, karıştırarak soğutun. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın. Hamuru 4 eşit parçaya bölüp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine kaşıkla yayarak yuvarlak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. 2 Krema için un, şeker, nişasta, krema ve sütü tencereye alıp karıştırarak pişirin. Margarin ekleyip ocaktan alın. Çırparak soğutun. Servis tabağına bir kat pasta hamuru yerleştirin. Üzerine krema sürün. Dut ve ceviz serpiştirin. Aynı işlemi 4 kez tekrarlayın. En üste dut ve ceviz yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastanın hamurunu pişirirken, hamuru 4 eşit parçaya bölüp, hamurları teker teker küçük boy kelepçeli kalıpta da pişirebilirsiniz.
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