DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Sütlü İrmik Pastası

Sütlü İrmik Pastası

Sütlü İrmik Pastası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı irmik

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çorba kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı vanilya

6 adet kedidili bisküvi



Bisküviyi ıslatmak için:

1 çay bardağı süt



Süslemek için:

1 adet mandalina ve çeyrek nar

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp içine irmik, nişasta ve tozşeker katın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Bisküvileri süte batırıp, çıkarın ve kare bir kabın içine dizin. Üzerine sütlü karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Mandalina ve nar ile süsleyip, donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Dilimleyerek, soğuk servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN