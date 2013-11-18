Sütlü İrmik Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp içine irmik, nişasta ve tozşeker katın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Kıvama geldiğinde tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Bisküvileri süte batırıp, çıkarın ve kare bir kabın içine dizin. Üzerine sütlü karışımı boşaltın ve spatula ile düzeltin. Mandalina ve nar ile süsleyip, donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Dilimleyerek, soğuk servis yapın.