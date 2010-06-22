Tahinli Muzlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pasta için, un, margarin, toz şeker, yumurta, kabartma tozunu karıştırarak yoğurun. Hazırladığınız hamuru yağlanmış kalıba koyun. Bal, ceviz, tahin ve mahlebi karıştırın. Bu karışımı, kalıba konulan hamurun üzerine dökün. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Başka bir kapta yumurta, süt, sıvıyağ ve kakaoyu karıştırın. Üzerine alabildiği kadar un ilave ederek, ayran kıvamına gelinceye kadar çırpın. Bu karışımı, yapışmaz yüzeyli bir tavaya kepçeyle döküp, önlü arkalı krepler pişirin. Malzeme bitene kadar işleme devam edin. Soğuyan kreplerin üzerine bal sürüp, ceviz serpin. Kreplerin arasına bütün muz koyarak rulo yapın. Bir parmak kalınlığında dilimleyin. Vanilyalı pasta kremasını 1.5 su bardağı süt ile çırpın. Pastanın üzerine ve kenarlarına sürün. En üstü muzlu kreplerle süsleyerek servis yapın.