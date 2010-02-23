Tarçınlı ve Hindistancevizli Sütlü Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kekin yapımı için çikolatayı ve tereyağını eritip vakit kaybetmeden toz şekeri, yumurtayı ve unu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlayıp unladığınız bir kaba alın. 250 derecede 12-15 dakika pişirin. Parfenin yapımı için hindistan cevizi sütünü, kremayı ve toz şekeri karıştırarak kabartın. Bal ve toz tarçını da ilave edin. Yumurtanın akı ile sarısını ayrı ayrı çırpın. Çırptığınız yumurtaları karışıma ekledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat dinlendirin. Hazırladığınız parfeyi fırından yeni çıkmış kek ile beraber servis yapın.