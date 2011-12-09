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Sofra / Pastalar / Tavşan Pasta

Tavşan Pasta

Tavşan Pasta
  • 18 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:

10 adet yumurta

8 kahve fincanı toz şeker

8 kahve fincanı un



Krema için:

6 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı un

4 su bardağı süt

1 kutu labne peyniri



Üzerine:

Çikolata sos

Renkli şekerlemeler

YAPILIŞI

Pandispanya malzemelerini ikiye ayırın. İki ayrı kapta 5 adet yumurta, 4 kahve fincanı toz şeker ve 4 kahve fincan unu iyice çırpın. Çırptığınız pandispanya malzemelerini iki ayrı yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarana dek pişirin ve soğumaları için bir kenara alın.Krema için bir tencerede toz şeker ve unu karıştırın. Sütü ekleyin ve tahta bir kaşıkla muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldığınız kremanın içine labne peynirini ekleyin ve karıştırın.Pişirdiğiniz pandispanyalardan birini, iki kenarından kulak olacak biçimde kesin (kesilen pandispanyanın ortası papyon şeklini alacaktır). Uzunca bir tepsiye diğer pandispanyayı yerleştirin ve enlemesine ikiye kesin. Birinci katına beyaz kremadan sürüp ikinci katı üzerine kapatın. Tümünün üzerini kremayla kaplayın. Kremayla kapladığınız pandispanyaya kestiğiniz kulak ve papyonu yerleştirin. Ortalarını bıçakla kesin ve kremayı yayın. Papyonu ve kulakları kremayla kaplayın. Papyonu renkli şekerlemelerle süsleyin. Yüz kısmına şekerlerle göz ve diş yapın. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.

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