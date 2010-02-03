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Sofra / Pastalar / Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı mascarpone peyniri

1 çorba kaşığı krema

1 çay bardağı filtre kahve

1 çorba kaşığı kahve

3 adet kedidili bisküvi

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurta sarılarını mikser ya da çırpma teli ile şeker incelene kadar çırpın. Peynir ilave edip karıştırın. Kremayı çırpma teliyle çırparak kabartın ve yumurtalı karışıma ekleyin. Filtre kahve ekleyip karıştırın. Bisküvileri kahveye batırın. Kalıbın içine 1 adet bisküvi yerleştirip üzerine kremadan yayın. Diğer bisküviler ve krema için aynı işlemi uygulayın. Üzerini toz kakao ile kapatın. Portakal ile süsleyip servis yapın.
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