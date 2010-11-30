DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram toz şeker

6 adet yumurtanın sarısı

250 gram yumuşak mascarpone peyniri

1 adet küçük boy kutu krema (250 gramlık)

1 tutam vanilya

6 kahve fincanı espresso

20 adet kedi dili bisküvi

Üzerine: Kakao

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını toz şeker ile kar gibi beyazlaşana dek çırpın. Mascarpone peynirini vanilyayla birlikte ekleyin. Kremayı yavaş hareketlerle, bu karışıma ilave edin. Kedi dili bisküvileri espresso ile ıslatıp, kare şeklindeki bir tepsiye bir kat olaca şekilde yan yana dizin. Üzerine kremalı karışımı yayın. Tekrar bisküvi dizip, en üste kalan kremayı yayın. Üzerine bolca kakao serpin. Bir süre buzdolabına da bekletip, dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN