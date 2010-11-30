Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını toz şeker ile kar gibi beyazlaşana dek çırpın. Mascarpone peynirini vanilyayla birlikte ekleyin. Kremayı yavaş hareketlerle, bu karışıma ilave edin. Kedi dili bisküvileri espresso ile ıslatıp, kare şeklindeki bir tepsiye bir kat olaca şekilde yan yana dizin. Üzerine kremalı karışımı yayın. Tekrar bisküvi dizip, en üste kalan kremayı yayın. Üzerine bolca kakao serpin. Bir süre buzdolabına da bekletip, dilimleyerek servis yapın.