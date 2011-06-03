Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını toz şeker ile birlikte, toz şeker eriyene kadar iyice çırpın. Mascarpone peynirini ekleyip karıştırın. Kremayı, koyulaşana dek çırpın ve peynirli karışımına ekleyin. Fırın kabının altına ince bir kat sürün. Kahveye likörü ekleyin. Kedidili bisküvileri kahveli karışıma batırın (ıslansın fakat parçalanmasın). Bisküvileri, birbirine yakın olacak şekilde bir sıra halinde peynirli karışımın üzerine dizin. Üzerine bir kat daha peynirli karışımdan sürüp, tekrar bisküvi yerleştirin. Fakat bu sefer bisküvileri bir alt sıranın ters yönüne doğru yerleştirin. En üst katta peynirli karışım olacak şekilde, katlara aynı şekilde devam edin. Üstünü düzeltin ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Daha sonra üzerine kakao serperek servis yapın.