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Sofra / Pastalar / Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurtanın akı

10 çorba kaşığı toz şeker

1 paket mascarpone peyniri

2 paket krema

3 çorba kaşığı kahve likörü (kahlua)

İki buçuk su bardağı soğutulmuş kahve

36 adet kedidili bisküvi

Üzerine: Kakao

YAPILIŞI

Yumurta aklarını toz şeker ile birlikte, toz şeker eriyene kadar iyice çırpın. Mascarpone peynirini ekleyip karıştırın. Kremayı, koyulaşana dek çırpın ve peynirli karışımına ekleyin. Fırın kabının altına ince bir kat sürün. Kahveye likörü ekleyin. Kedidili bisküvileri kahveli karışıma batırın (ıslansın fakat parçalanmasın). Bisküvileri, birbirine yakın olacak şekilde bir sıra halinde peynirli karışımın üzerine dizin. Üzerine bir kat daha peynirli karışımdan sürüp, tekrar bisküvi yerleştirin. Fakat bu sefer bisküvileri bir alt sıranın ters yönüne doğru yerleştirin. En üst katta peynirli karışım olacak şekilde, katlara aynı şekilde devam edin. Üstünü düzeltin ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Daha sonra üzerine kakao serperek servis yapın.
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