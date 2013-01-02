Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri bir çırpıcı ile köpürene kadar çırpın. Kakao, kabartma tozu ve un ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Kelepçeli kek kalıbını yağladıktan sonra karışımı içine boşaltın Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, çırpın. Ocağa oturtun ve sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve içine labne peyniri katıp, karıştırın. Soğuyan keki ortasından kesin ve iki parça elde edin. Keki ıslatmak için sıcak suya nescafe ve tozşeker katıp, karıştırın. İki kek parçasını bu karışımla ıslatın. Kekin alt parçasını servis tabağına alıp, üzerine hazırladığınız labneli karışımın yarısını sürün. Diğer parçayı üzerine kapatın ve bir spatula yardımıyla kalan karışımla her tarafını kaplayın. Soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Üzerine kakao serpip, dilimledikten sonra servis yapın.