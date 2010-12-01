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TOP PASTA

TOP PASTA
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    MALZEMELER

    TOP

    250GR krem peynir

    200 gr hindistancevizi

    Yarim su bardağı seker

    2 yumurta sarisi

    3 yemek kaşığı nişasta

    KEK..

    4 tane yumurta

    Yarim su bardağı şeker

    80 gr benmari eritilmiş bitter çikolata

    3 yemek kaşığı kakao,bir bardak sut

    2 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    Kabartma tozu

    UST

    Çikolata sos

    YAPILIŞI

    Bir kabin icine krem peynir,yumurta sarıları,seker,hindistancevizi ve nişasta konur iyice yoğurulur .Karışımdan ceviz kadar parçalar alinir yuvarlanir.
    Kelepçeli kek kalıbına toplar dizilir. Diğer tarafta kek malzemeleri icin yumurta ve seker çırpılır. Benmari eritilen çikolata ve diğer malzemeler eklenir çırpılır kalıptaki topların üzerine dokulur 170c fırında pişirilir. Çikolata sos pişirilir fırından çıkan kekin üzerine dokulur soğutulur
    Afiyet olsun
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