Üye Tarifi
MALZEMELER
TOP
250GR krem peynir
200 gr hindistancevizi
Yarim su bardağı seker
2 yumurta sarisi
3 yemek kaşığı nişasta
KEK..
4 tane yumurta
Yarim su bardağı şeker
80 gr benmari eritilmiş bitter çikolata
3 yemek kaşığı kakao,bir bardak sut
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
Kabartma tozu
UST
Çikolata sos
YAPILIŞI
Bir kabin icine krem peynir,yumurta sarıları,seker,hindistancevizi ve nişasta konur iyice yoğurulur .Karışımdan ceviz kadar parçalar alinir yuvarlanir.
Kelepçeli kek kalıbına toplar dizilir. Diğer tarafta kek malzemeleri icin yumurta ve seker çırpılır. Benmari eritilen çikolata ve diğer malzemeler eklenir çırpılır kalıptaki topların üzerine dokulur 170c fırında pişirilir. Çikolata sos pişirilir fırından çıkan kekin üzerine dokulur soğutulur
Afiyet olsun