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YAPILIŞI

Bir kabin icine krem peynir,yumurta sarıları,seker,hindistancevizi ve nişasta konur iyice yoğurulur .Karışımdan ceviz kadar parçalar alinir yuvarlanir.

Kelepçeli kek kalıbına toplar dizilir. Diğer tarafta kek malzemeleri icin yumurta ve seker çırpılır. Benmari eritilen çikolata ve diğer malzemeler eklenir çırpılır kalıptaki topların üzerine dokulur 170c fırında pişirilir. Çikolata sos pişirilir fırından çıkan kekin üzerine dokulur soğutulur

Afiyet olsun