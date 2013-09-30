Tropikal Meyveli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kutu krema
6 çorba kaşığı pudra şekeri
1 litre süt
6 çorba kaşığı tozşeker
3 çorba kaşığı tepeleme un
1 adet yumurta
1 paket vanilya
125 gram margarin
500 gram kedidili bisküvi
1 kutu konserve tropikal meyve
200 gram çilek
YAPILIŞI
Krema ve pudra şekerini bir kapta kar gibi olana dek çırparak, krem şantiyi hazırlayın. Başka bir tencerede sütü, toz şekeri, unu, yumurtayı ve vanilyayı iyice karıştırın. Muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişmesine yakın, margarini ilave edin. Yuvarlak bir kalıba bisküvileri bir kat dizin. Üzerine muhallebi dökün. Bisküvi ve muhallebi bitene dek bu işlemi tekrarlayın. En üste ve pastanın yanlarına krem şantiyi sıvayın. Tropikal meyve konservesinin suyunu iyice süzün. Pastanın üzerini tropikal meyvelerle ve çileklerle süsleyip, servis yapın.