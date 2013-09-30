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Sofra / Pastalar / Tropikal Meyveli Pasta

Tropikal Meyveli Pasta

Tropikal Meyveli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kutu krema

6 çorba kaşığı pudra şekeri

1 litre süt

6 çorba kaşığı tozşeker

3 çorba kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

125 gram margarin

500 gram kedidili bisküvi

1 kutu konserve tropikal meyve

200 gram çilek

YAPILIŞI

Krema ve pudra şekerini bir kapta kar gibi olana dek çırparak, krem şantiyi hazırlayın. Başka bir tencerede sütü, toz şekeri, unu, yumurtayı ve vanilyayı iyice karıştırın. Muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişmesine yakın, margarini ilave edin. Yuvarlak bir kalıba bisküvileri bir kat dizin. Üzerine muhallebi dökün. Bisküvi ve muhallebi bitene dek bu işlemi tekrarlayın. En üste ve pastanın yanlarına krem şantiyi sıvayın. Tropikal meyve konservesinin suyunu iyice süzün. Pastanın üzerini tropikal meyvelerle ve çileklerle süsleyip, servis yapın.
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