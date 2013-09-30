Tropikal Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema ve pudra şekerini bir kapta kar gibi olana dek çırparak, krem şantiyi hazırlayın. Başka bir tencerede sütü, toz şekeri, unu, yumurtayı ve vanilyayı iyice karıştırın. Muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişmesine yakın, margarini ilave edin. Yuvarlak bir kalıba bisküvileri bir kat dizin. Üzerine muhallebi dökün. Bisküvi ve muhallebi bitene dek bu işlemi tekrarlayın. En üste ve pastanın yanlarına krem şantiyi sıvayın. Tropikal meyve konservesinin suyunu iyice süzün. Pastanın üzerini tropikal meyvelerle ve çileklerle süsleyip, servis yapın.