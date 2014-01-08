Tuzlu Patates Pastası

Sofra Tarifi

4-5 adet patates 2 adet yumurta Yarım su bardağı yoğurt Yarım su bardağı sıvıyağ Bir buçuk su bardağı elenmiş un 1 paket kabartma tozu tuz pul biber 100 gram beyaz peynir veya çökelek

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyup, ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Yuvarlak ve küçük bir kek kalıbını margarinle yağlayıp un serpin. Patatesleri hafifçe üst üste binecek şekilde aralıksız, kenarlara ve tabanına yerleştirin. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. İçine yoğurdu ve sıvı yağı katıp tekrar çırpın. Unu, kabartma tozunu, peyniri, tuzu ve pul biberi ekleyip, çırpmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru, patatesli kalıba boşaltın. 180 derece fırında pişirin. Pişip pişmediğini kontrol edip, fırından alın. Ilınınca dikkatlice kalıptan çıkarıp, dilimleyerek servis yapın.