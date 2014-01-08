Tuzlu Patates Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 adet patates
2 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvıyağ
Bir buçuk su bardağı elenmiş un
1 paket kabartma tozu
tuz
pul biber
100 gram beyaz peynir veya çökelek
YAPILIŞI
Patateslerin kabuklarını soyup, ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Yuvarlak ve küçük bir kek kalıbını margarinle yağlayıp un serpin. Patatesleri hafifçe üst üste binecek şekilde aralıksız, kenarlara ve tabanına yerleştirin. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. İçine yoğurdu ve sıvı yağı katıp tekrar çırpın. Unu, kabartma tozunu, peyniri, tuzu ve pul biberi ekleyip, çırpmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru, patatesli kalıba boşaltın. 180 derece fırında pişirin. Pişip pişmediğini kontrol edip, fırından alın. Ilınınca dikkatlice kalıptan çıkarıp, dilimleyerek servis yapın.