Üzümlü Minik Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için fındık ve süt hariç, tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin (eğer hamurunuz sert olursa içine 2 çorba kaşığı süt katarak yumuşatabilirsiniz). Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Daha sonra bir fırın kabına elinizle bastırarak hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Kremayı hazırlamak için, vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencerede iyice karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak krema kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Tepsideki hamur soğuduktan sonra elinizle ufalayıp içine fındıkları ilave edin. Sütü de ekleyerek yumuşatın. İstediğiniz şekildeki kalıpları bir tepsiye yerleştirip içlerine hamurdan bir parmak yüksekliğinde koyun. Soğumuş kremayı da hamurun üstüne ekleyin. Tekrar hamur ve krema koyarak işlemi yineleyin. Pastacıkların en üstünü üzümle süsleyerek servis yapın.