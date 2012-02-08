Vişneli Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü, krem şanti ile iyice çırpın. Katılaştıktan sonra buzdolabında bir süre bekletin. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Çok fazla ezilmeyecek şekilde blenderden geçirin. Vişne jölesini 3 kahve fincanı sıcak suda eritin. Yumurta aklarını kar gibi olana dek çırpın. Krem şantiyi, vişne jölesini, vişneyi ve yumurta akını bir kapta iyice karıştırın. İstediğiniz şekilde bir kalıba doldurun. Buzlukta en az 3 saat bekletin. Soğutulmuş servis tabağına ters yüz edin. Dilimleyerek ve üzerini badem ile süsleyerek servis yapın.