Vişneli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatalı pasta kremasını üzerindeki tarife göre hazırlayın. Pandispanyanın ilk katına çikolatalı kremanın yarısını düzgün bir şekilde yayın. Çekirdekleri çıkarılmış vişneleri dizin. İkinci pandispanya katını, vişnelerin üzerine kapatın. Kalan pasta kremasını pandispanyanın üzerine ve yanlarına düzgün bir şekilde sürün. Krema donana dek buzdolabında bekletin. Rendelenmiş bitter çikolatayı krema ile birlikte bir tencereye alın ve kısık ateşte çikolata eriyene dek karıştırın. Tencereyi ocaktan alın ve hafifçe ılınana kadar bekleyin. Daha sonra pastayı fırın telinin üzerine alın. Ilınmış çikolatayı pastanın her tarafına eşit dağılacak şekilde dökün. Çikolata soğuyana kadar bekletin. Soğuduktan sonra dövülmüş ceviz, hindistancevizi ve vişne taneleriyle süsleyip, servis yapın.