Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk çorba kaşığı tozşeker
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
1 su bardağı un
2 adet havuç (rendelenmiş)
1 çay bardağı ceviz içi
Vişneli pasta kreması için:
2 paket toz krem şanti
2 su bardağı soğuk süt
Yarım su bardağı vişne likörü
1 su bardağı vişne
YAPILIŞI
Kek için tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Diğer tarafta krema için toz krem şanti ile sütü mikserle çırpın. Soğuyan pasta kremasına ekleyip tekrar mikserleyin. Vişne likörü ve vişne tanelerini ilave edip karıştırın. Kekler soğuduktan sonra birer porsiyon halinde kare kare dilimleyin. Ortadan enlemesine ikiye kesip ortasına vişneli kremadan kalın bir tabaka sürün. Pastaların üzerini marzipan ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip servis yapın.