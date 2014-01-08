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Sofra / Pastalar / Vİşneli Tiramisu

Vİşneli Tiramisu

Vİşneli Tiramisu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket labne peyniri

1/4 su bardağı tozşeker

12 adet kedidili bisküvisi

1 su bardağı vişne

1 su bardağı vişne likörü

YAPILIŞI

Krema için labne peyniri ve toz şekeri bir kabın içinde iyice çırpın. Kedidili bisküvilerini likörle ıslatın. Yarısını 20 cm. çapında bir kalıbın dibine sıralayın. Kremanın yarısını bisküvilerin üzerine sıvayın. Kalan kedidili bisküvilerini kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı da en üste boşaltıp spatula ile düzeltin. Buzdolabında birkaç saat bekletin. Vişne taneleri ile süsleyip servis yapın.
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