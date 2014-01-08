Vİşneli Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için labne peyniri ve toz şekeri bir kabın içinde iyice çırpın. Kedidili bisküvilerini likörle ıslatın. Yarısını 20 cm. çapında bir kalıbın dibine sıralayın. Kremanın yarısını bisküvilerin üzerine sıvayın. Kalan kedidili bisküvilerini kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı da en üste boşaltıp spatula ile düzeltin. Buzdolabında birkaç saat bekletin. Vişne taneleri ile süsleyip servis yapın.