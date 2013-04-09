Vişneli Ve Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için yumurtayı derin bir kapta çırpıcıyla çırpın. Toz şeker ilave edip, çırpmaya devam edin. Sıvı yağ, kakao, kabartma tozu ve un ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. 26 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbına karışımı boşaltın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kek soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin ve bir parçasını altı dar, üste doğru genişleyen bir kaba yerleştirin. Muhallebi için sütü bir tencereye alın. Toz şeker, un ve nişasta ilave edip, sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kaynayınca tereyağı veya margarini ekleyip, karıştırın. Tencereyi ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Kaba koyduğunuz kekin üzerine, biraz muhallebi dökün ve içine birkaç adet vişne atın. Muhallebi ve vişne bitene kadar işleme devam edin. En üste kekin diğer parçasını koyun ve buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün ters çevirip, servis tabağına çıkarın. Süslemek için çikolata sosu üzerindeki tarife göre hazırlayın ve pastanın üzerini kaplayın. Sosun donması için kenara alın. Vişne taneleri ve arzuya göre krem şantiyle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.