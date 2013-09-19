Vişneli ve Labne Peynirli Pasta

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için pudingi bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı vişne suyunu ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerine labne peynirini ilave edin. İyice karıştırın ve kenara alın. Pandispanyanın her iki parçasını kalan vişne suyu ile ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine biraz krema sürün. Vişne taneleri ve damla çikolata yerleştirin. İkinci parçayı üzerine kapatın. Pastanın tüm yüzeyini krema ile kaplayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Toz pasta simleri ve pasta şekerleri ile süsleyerek servis yapın.