Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tereyağı ile bitter çikolatayı beraber eritin. Un ve toz şekeri yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Kaynadıktan sonra soğuması için bir kenara alın. 8 adet yumurtanın sarısı ile 4 adet yumurtanın tamamını tahta bir kaşıkla karıştırın. Yavaşça çikolatalı karışımın içine ilave edin. 4 adet alüminyum kabın içini yağlayıp, unlayın. Çikolatalı karışımı bu kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın. Tatlının üzerine vanilyalı dondurmayı yerleştirin. Son olarak toz antep fıstığını da serperek servis yapın.