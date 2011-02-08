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MALZEMELER

6 adet yumurta 5 fincan(küçük) toz şeker 1 fincan kaynamış su 1 paket kabartma tozu ve vanilya 6 fincan un



içi için: 1 paket krem şanti ve 2 adet muz isteğe göre çikolata damlası



üzeri için 2 paket çikolatalı puding