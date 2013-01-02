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Yeni Yıl Pastası

Yeni Yıl Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg dilimlenmiş balkabağı

2 su bardağı toz şeker

1-2 çorba kaşığı su

1 adet hazır pandispanya

1 su bardağı süt

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı file antepfıstığı



Üzerine: Nane yaprağı ve nar

YAPILIŞI

Dilimlenmiş balkabağını tencereye dizin ve üzerine tozşeker ile su gezdirin. Kısık ateşte kabak yumuşayana kadar pişirin ve suyunu süzün. Çatalla ezerek, püre haline getirin. Pandispanyayı sütle ıslatın. Servis tabağına pandispanyanın alt tabanını yerleştirin ve üzerine balkabağı püresinin yarısını yayın. Onun da üzerine cevizi serpin ve diğer pandispanyayı kapatın. Kalan balkabağı püresi ile her tarafını kaplayın. Pastanın kenarlarını file antepfıstığı ile süsleyin ve buzdolabında 1 saat bekletin. Nane yaprağı ve nar taneleri ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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