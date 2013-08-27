Yılbaşı Pastası

Pandispanyayı hazırlamak için, yumurta ve şekeri iyice çırpın. Üzerine margarin ve yoğurdu ilave edin. Kabartma tozu ve unu karıştırıp harca ekleyin. Yağlayıp unladığınız kare bir kalıba hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartın ve enlemesine ikiye bölün. Pandispanyanın alt parçasını düz bir tabağa yerleştirin. Bal karıştırdığınız ılık sütle pandispanyanın her iki parçasını ıslatın. Kremayı hazırlarken, vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencerede karıştırıp ocağa koyun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve ocaktan alın. Vanilyayı içine ekleyin. Pandispanyanın her iki parçasına ince bir tabaka halinde, hazırladığınız kremadan sürün. Muzları soyup derin bir kaba alın. Üzerine süt ekleyin ve çatalla ezin. Muzlu harcın tamamını tabaktaki pandispanyanın üstüne yayın. Diğer parçayı da üzerine kapatın. Kalan krema ile pastanın üstünü kaplayıp dolaba koyun ve donmasını bekleyin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip içine tereyağı ekleyin. Pastayı dolaptan çıkartıp çikolatalı karışımı üzerine sürün ve yeniden dolaba kaldırın. Çikolatanın donmasını bekleyin. Diğer taraftan krem şantiyi sütle çırpın. Yeşil gıda boyasını ekleyip karıştırın. Hazırladığınız yeşil krem şantiyi bir krema sıkacağına doldurup, çam ağacı şeklinde pastanın üzerine sıkın. Nar tanelerini ağacın üzerine yerleştirin. Pastanın kenarlarını yeşil antepfıstığı ile kaplayıp yeniden dolaba koyun. 1-2 saat bekletip servis yapın.