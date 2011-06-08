Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pastanın üst kremasını hazırlamak için vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp karıştırın. Daha sonra ocağa oturtun ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ekleyip soğumaya bırakın. Ara kreması için pudra şekeri ve yumurtayı iyice çırpın. Sütü ayrı bir kapta ısıtın. Üzerine küçük parçalar halinde kırılmış çikolatayı ekleyip eritin. Daha sonra margarinle birlikte yumurtalı karışıma ekleyin. Soğuması için kenara alın. Diğer yandan 1 su bardağı süte toz şeker ekleyip pandispanyanın her iki parçasını da ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alın ve üzerine ara kremayı yayın. Pandispanyanın ikinci katını yerleştirin. Üst krema ile pastanın her tarafını kaplayın. Kedidili bisküvileri kayısı marmeladına batırıp pastanın etrafına yerleştirin. Buzdolabında en az iki saat bekletin. İnce kıyılmış limon kabuğu ve antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.