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Sofra / Pastalar / Yoğurtlu Cheesecake

Yoğurtlu Cheesecake

Yoğurtlu Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 kg yoğurt

5 adet yumurta

125 gram margarin

1 su bardağı+4 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

YAPILIŞI

Bir tencerenin içine tülbent serip, üzerine yoğurdu dökün ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün tülbentte kalan yoğurda yumurta, eritilip soğutulmuş margarin, toz şeker, nişasta, kabartma tozu ve vanilya ilave edip çırpın. Orta boy yuvarlak bir kalıba yağlı kağıt serin. Üzerine hamur malzemesini boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuyunca servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.
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