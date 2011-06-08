Yoğurtlu Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerenin içine tülbent serip, üzerine yoğurdu dökün ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün tülbentte kalan yoğurda yumurta, eritilip soğutulmuş margarin, toz şeker, nişasta, kabartma tozu ve vanilya ilave edip çırpın. Orta boy yuvarlak bir kalıba yağlı kağıt serin. Üzerine hamur malzemesini boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuyunca servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.