Greyfurt ve Portakallı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için un ve kabartma tozunu bir kaba eleyin. Küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyip yoğurun. Tozşeker ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Hamurun ortasını açıp hafifçe çırpılmış yumurtayı ekleyip hızla yoğurun. Hamuru folyoya sarıp, buzdolabında 20 dakika dinlendirin. 22 cm çaplı kelepçeli kalıbı yağlayın. Hamuru iki yağlı kağıt arasında, kalıbın dibini ve kenarlarını kaplayacak büyüklükte açın. Hamuru kalıba yerleştirip çatalla birkaç yerinden delin. İçini alüminyum folyo ile kaplayıp, kabarmaması için bakliyatla doldurun. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 10 dakika pişirin. Bakliyatı folyoyla kalıbın içinden alıp hamuru 5 dakika daha pişirin. Kalıbı fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Fırının derecesini 150 dereceye düşürün. Krema için lor, krema, tozşeker, un, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtaları mikserle çırpın. Portakaldan küçük küpler, greyfurttan elma dilimi çıkartıp karışıma ekleyip karıştırın. Karışımı kalıbın içindeki hamurun içine boşaltın. 150 derece fırında 85 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.