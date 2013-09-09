Acem Pilavı

Pirinci tuzlu ılık suda yarım saat bekletin. Sonrasında suyunu süzdürüp iyice yıkayın. Kuşüzümlerinin saplarını temizleyip, şişmesi için, yarım saat ılık suda bekletin. Kakulelerin kabuklarını ayırıp, tohumlarını havanda dövün. Geniş bir tencerede önce tereyağının yarısını eritin ve eti kavurun. Et, suyunu bırakıp tekrar çekince, soğanı ekleyin. Hafif tuzlayın ve pembeleşene dek kavurun. Tencereye 1 su bardağı su ilave edin. Etin suyunu arada bir kontrol edip, yumuşayıncaya dek, kısık ateşte 45 dakika pişirin. Et pişince tencereden

alıp fazla suyunu süzün ve pilavı pişireceğiniz yayvan bir tencereye aktarın. Üzerine pirinç ve et suyu hariç

kalan malzemeyi katıp, karıştırın. Yıkanmış pirinci etin üzerine döküp yayın ve hiç karıştırmadan kaynamış

et suyunu ilave edin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte, pirinç suyunu çekene dek pişirin. Pilavı ateşten alın,

tencerenin ağzını bezle ya da kağıt havluyla örtün ve kapağını sıkıca kapatıp 20 dakika demlendirin. Servis

tabağına ters çevirip, sıcak servis yapın.