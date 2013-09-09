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Acem Pilavı

Acem Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

4 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı kakule

500 gram kuşbaşı koyun eti

2 adet yemeklik doğranmış soğan

3 su bardağı kaynamış et suyu

6 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı tarçın

Tuz

Yarım tatlı kaşığı öğütülmüş karanfil

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu ılık suda yarım saat bekletin. Sonrasında suyunu süzdürüp iyice yıkayın. Kuşüzümlerinin saplarını temizleyip, şişmesi için, yarım saat ılık suda bekletin. Kakulelerin kabuklarını ayırıp, tohumlarını havanda dövün. Geniş bir tencerede önce tereyağının yarısını eritin ve eti kavurun. Et, suyunu bırakıp tekrar çekince, soğanı ekleyin. Hafif tuzlayın ve pembeleşene dek kavurun. Tencereye 1 su bardağı su ilave edin. Etin suyunu arada bir kontrol edip, yumuşayıncaya dek, kısık ateşte 45 dakika pişirin. Et pişince tencereden
alıp fazla suyunu süzün ve pilavı pişireceğiniz yayvan bir tencereye aktarın. Üzerine pirinç ve et suyu hariç
kalan malzemeyi katıp, karıştırın. Yıkanmış pirinci etin üzerine döküp yayın ve hiç karıştırmadan kaynamış
et suyunu ilave edin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte, pirinç suyunu çekene dek pişirin. Pilavı ateşten alın,
tencerenin ağzını bezle ya da kağıt havluyla örtün ve kapağını sıkıca kapatıp 20 dakika demlendirin. Servis
tabağına ters çevirip, sıcak servis yapın.
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