Acem Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuğu haşlayıp elinizle didikleyin ve kenara alın. Tereyağını ve fındık yağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ve dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Didiklenmiş tavuk etini ilave edin. Pilav suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Altını kapatıp üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin. Pilavın üzerine kağıt havlu koyup kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Diğer taraftan yumurtaları çırpıp her birinden birer adet omlet yapın. Omletler hazır olunca bir tanesini alıp komposto kasesinin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup kenarlarını toplayın ve ters çevirerek bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan omletleri de bu şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirerek servis tabağına alın. Haşlanmış bezelye, domates ve biber dilimleri eşliğinde servis yapın.