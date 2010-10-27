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Akasya Pilavı

Akasya Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet arpacık soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı haşlanmış bezelye

2 adet havuç

1 adet domates

2 su bardağı pirinç

YAPILIŞI

Arpacık soğanları 2 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Üzerine haşlanmış bezelye, rendelenmiş havuç ve küp doğranmış domatesi ilave edip, karıştırın. Yıkanıp süzülmüş pirinci ekleyin. Bir-iki kez karıştırıp, üzerini geçecek kadar et suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Göz göz olana dek pişirip, ocağın altını kapatın. Üzerini kağıt havlu ile kaplayıp, tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Kıyılmış dereotu serperek, servis yapın.
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