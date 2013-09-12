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Alatlı Pilav

Alatlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuzu kuşbaşı et

2 su bardağı pilavlık pirinç

Yeteri kadar su

1 adet küçük boy soğan

3 çorba kaşığı yağ

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı kuru üzüm

Tuz

1 tablet et bulyon

Alat için:

6 adet tane karabiber

4 adet karanfil

1 çorba kaşığı yenibahar

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. 3 adet tane karabiber, 2 adet karanfil ve yarım çorba kaşığı yenibahar serpip, karıştırın. Daha sonra pirinci üzerine çıkacak kadar sıcak ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, 1 çorba kaşığı yağda kavurun. Geri kalan alat malzemesini ekleyip karıştırın. Soğanın üzerine pişen alatlı eti yerleştirin. Üzerine haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut ile kuru üzümü serpin. En üste de pirinci yayın ve tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı sıcak suda eritilmiş et bulyonu üzerine gezdirin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kalan 2 çorba kaşığı yağı eritip, pişen pilavın üzerine gezdirin ve kapağı kapalı olarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Ters çevirip çıkarın ve sıcak servis yapın.
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