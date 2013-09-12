Alatlı Pilav

Eti bir tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. 3 adet tane karabiber, 2 adet karanfil ve yarım çorba kaşığı yenibahar serpip, karıştırın. Daha sonra pirinci üzerine çıkacak kadar sıcak ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, 1 çorba kaşığı yağda kavurun. Geri kalan alat malzemesini ekleyip karıştırın. Soğanın üzerine pişen alatlı eti yerleştirin. Üzerine haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut ile kuru üzümü serpin. En üste de pirinci yayın ve tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı sıcak suda eritilmiş et bulyonu üzerine gezdirin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kalan 2 çorba kaşığı yağı eritip, pişen pilavın üzerine gezdirin ve kapağı kapalı olarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Ters çevirip çıkarın ve sıcak servis yapın.