Alatlı Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuzu kuşbaşı et
2 su bardağı pirinç
Yeteri kadar su
1 adet küçük boy soğan
3 çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı nohut
Yarım su bardağı kuru üzüm
Bir buçuk su bardağı sıcak et suyu, tuz
Alat için: 6 adet tane karabiber
4 adet karanfil
1 çorba kaşığı yenibahar
YAPILIŞI
Eti bir tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişmeye bırakın. 3 adet tane karabiber, 2 adet karanfil ve yarım çorba kaşığı yenibahar serpip, karıştırın. Daha sonra pirinci üzerine çıkacak kadar sıcak ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Geri kalan alat malzemesini ekleyip karıştırın. Soğanın üzerine pişen alatlı eti yerleştirin. Üzerine haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut ile kuru üzümü serpin. En üste de pirinci yayın ve tuzunu ayarlayın. Sıcak et suyunu gezdirin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kalan 2 çorba tereyağını eritip, pişen pilavın üzerine gezdirin ve kapağı kapalı olarak 15 dakika demlen-meye bırakın. Daha sonra bir servis tabağına ters çevirip çıkarın ve
sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pilavın lezzetinin artması için, etin ve soğanın alat baharatıyla 3-4 saat önceden terbiyelenmesi gerekir