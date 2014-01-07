Alipaşa Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pirinci sıcak tuzlu suda ıslatın. Nişastası gidene kadar bol soğuk su ile yıkayın. Tencereye 2 çorba kaşığı tereyağı, suyu, tuzu, şekeri, defne yaprağını koyun. Kaynayınca süzülmüş pirinci atın. Karıştırın. Ocağı kısın. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Diğer tarafta köfte için un ve sıvı-yağ hariç bütün malzemeyi (ekmek içi ıslatılıp, suyu sıkılmış olacak) yoğurun. Kiraz büyüklüğünde köfteler yapın. Una bulayın. 2 çorba kaşığı sıvı yağda, tavayı sallayarak kızartın. Pilavı yuvarlak bir kalıba koyun. Servis tabağına ters çevirin. Ortasına köfteleri yerleştirin. Sosu hazırlayın. Bunun için sos malzemesini (su hariç) soteleyin. En son suyu ilave edip, bir taşım kaynatın. Köftelerin üzerine gezdirip, sıcak servis yapın.