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Alipaşa Pilavı

Alipaşa Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet defne yaprağı

1 adet kesme şeker

Köftesi için:

4 çorba kaşığı kıyma

1 adet soğan

1 dilim bayat ekmek içi

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kırmızıbiber

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 adet rendelenmiş domates

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet kesme şeker

Tuz

1 kahve fincanı su

YAPILIŞI

Öncelikle pirinci sıcak tuzlu suda ıslatın. Nişastası gidene kadar bol soğuk su ile yıkayın. Tencereye 2 çorba kaşığı tereyağı, suyu, tuzu, şekeri, defne yaprağını koyun. Kaynayınca süzülmüş pirinci atın. Karıştırın. Ocağı kısın. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Diğer tarafta köfte için un ve sıvı-yağ hariç bütün malzemeyi (ekmek içi ıslatılıp, suyu sıkılmış olacak) yoğurun. Kiraz büyüklüğünde köfteler yapın. Una bulayın. 2 çorba kaşığı sıvı yağda, tavayı sallayarak kızartın. Pilavı yuvarlak bir kalıba koyun. Servis tabağına ters çevirin. Ortasına köfteleri yerleştirin. Sosu hazırlayın. Bunun için sos malzemesini (su hariç) soteleyin. En son suyu ilave edip, bir taşım kaynatın. Köftelerin üzerine gezdirip, sıcak servis yapın.
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