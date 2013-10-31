Arpa Şehriye Pilavı

Kırmızı biberi küp doğrayın. Mantarı ince kıyın. Sıvı yağı bir tavaya alıp kırmızı biberi bir iki dakika kavurun. Üzerine mantarı katın. Suyunu salıp çekene dek kavurduktan sonra kenara alın. Tereyağını kızdırıp şehriyeyi rengi dönene kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su, biberli-mantarlı karışım, haşlanmış nohut, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirip, ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.