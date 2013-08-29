Arpa Şehriyeli Pilav

Arpa şehriyeyi 8 dakika haşlayıp süzün ve bir tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı

zeytinyağında kavurun ve şehriyenin içine katın. Taze soğan, sivri biber, soya sosu, kimyon ve pul biber ilave edin. Dolmalık fıstığı bir tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Tane karabiber, kırmızı lahana ve tuz ile

birlikte pilavın içine ilave edin. En son 2 çorba kaşığı zeytinyağını katıp bütün malzemeyi karıştırın. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.