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Sofra / Pilavlar / Arpa Şehriyeli Pilav

Arpa Şehriyeli Pilav

Arpa Şehriyeli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

1 adet soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 adet ince kıyılmış taze soğan

2 adet ince kıyılmış sivri biber

2 çorba kaşığı soya sosu

1'er çay kaşığı kimyon ve pul biber

1 çay kaşığı dolmalık fıstık

5-6 adet tane karabiber

Tuz

Yarım adet ince kıyılmış kırmızı lahana

YAPILIŞI

Arpa şehriyeyi 8 dakika haşlayıp süzün ve bir tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı
zeytinyağında kavurun ve şehriyenin içine katın. Taze soğan, sivri biber, soya sosu, kimyon ve pul biber ilave edin. Dolmalık fıstığı bir tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Tane karabiber, kırmızı lahana ve tuz ile
birlikte pilavın içine ilave edin. En son 2 çorba kaşığı zeytinyağını katıp bütün malzemeyi karıştırın. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzuya göre pilavı soğuk olarak da yiyebilirsiniz.
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