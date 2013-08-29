Arpa Şehriyeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı arpa şehriye
1 adet soğan
4 çorba kaşığı zeytinyağı
4 adet ince kıyılmış taze soğan
2 adet ince kıyılmış sivri biber
2 çorba kaşığı soya sosu
1'er çay kaşığı kimyon ve pul biber
1 çay kaşığı dolmalık fıstık
5-6 adet tane karabiber
Tuz
Yarım adet ince kıyılmış kırmızı lahana
YAPILIŞI
Arpa şehriyeyi 8 dakika haşlayıp süzün ve bir tencereye alın. Yemeklik doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı
zeytinyağında kavurun ve şehriyenin içine katın. Taze soğan, sivri biber, soya sosu, kimyon ve pul biber ilave edin. Dolmalık fıstığı bir tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Tane karabiber, kırmızı lahana ve tuz ile
birlikte pilavın içine ilave edin. En son 2 çorba kaşığı zeytinyağını katıp bütün malzemeyi karıştırın. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arzuya göre pilavı soğuk olarak da yiyebilirsiniz.