Arpacık Soğanlı Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip tereyağında 20-25 dakika soteleyin. Üzerine küp doğradığınız domatesi, sivri biber ve kırmızı biberi ilave edin. 10 dakika sonra şehriyeleri ve maydanozu da ekleyin. 5 dakika kavurup üzerine 8 su bardağı sıcak su ile tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika orta ateşte pişirip sıcak servis edin.