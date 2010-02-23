Arpacık Soğanlı Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
25-30 adet arpacık soğan
5 çorba kaşığı tereyağı
1 adet kırmızı biber
3 adet domates veya 2 çorba kaşığı domates salçası
2 adet sivri biber
1 paket iri arpa şehriye
2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
8 su bardağı sıcak su
Tuz
YAPILIŞI
Soğanları temizleyip tereyağında 20-25 dakika soteleyin. Üzerine küp doğradığınız domatesi, sivri biber ve kırmızı biberi ilave edin. 10 dakika sonra şehriyeleri ve maydanozu da ekleyin. 5 dakika kavurup üzerine 8 su bardağı sıcak su ile tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika orta ateşte pişirip sıcak servis edin.