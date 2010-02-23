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Arpacık Soğanlı Şehriye Pilavı

Arpacık Soğanlı Şehriye Pilavı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

25-30 adet arpacık soğan

5 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kırmızı biber

3 adet domates veya 2 çorba kaşığı domates salçası

2 adet sivri biber

1 paket iri arpa şehriye

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

8 su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip tereyağında 20-25 dakika soteleyin. Üzerine küp doğradığınız domatesi, sivri biber ve kırmızı biberi ilave edin. 10 dakika sonra şehriyeleri ve maydanozu da ekleyin. 5 dakika kavurup üzerine 8 su bardağı sıcak su ile tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika orta ateşte pişirip sıcak servis edin.
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