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Sofra / Pilavlar / Asorti pilav

Asorti pilav

Asorti pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

4 adet mantar

3 çiçek brokoli (5 dakika haşlanmış)

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Yarım su bardağı mısır

2 su bardağı pirinç

Yarım tatlı kaşığı safran

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Tencereye aldığınız 2 çorba kaşığı zeytinyağı içinde yemeklik doğranmış soğan, ince kıyılmış mantar ve brokoliyi kavurun. İçine bezelye, mısır, pirinç ve safranı ilave edin. En son suyu katarak karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 15-20 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz.
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