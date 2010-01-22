Asorti pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet soğan
4 adet mantar
3 çiçek brokoli (5 dakika haşlanmış)
1 su bardağı haşlanmış bezelye
Yarım su bardağı mısır
2 su bardağı pirinç
Yarım tatlı kaşığı safran
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı su
YAPILIŞI
Tencereye aldığınız 2 çorba kaşığı zeytinyağı içinde yemeklik doğranmış soğan, ince kıyılmış mantar ve brokoliyi kavurun. İçine bezelye, mısır, pirinç ve safranı ilave edin. En son suyu katarak karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 15-20 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz.