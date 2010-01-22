Asorti pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye aldığınız 2 çorba kaşığı zeytinyağı içinde yemeklik doğranmış soğan, ince kıyılmış mantar ve brokoliyi kavurun. İçine bezelye, mısır, pirinç ve safranı ilave edin. En son suyu katarak karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 15-20 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.