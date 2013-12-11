Ayvalı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci kaynar tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ayvaları soyup küçük kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tencerede eriterek ayvaları 5 dakika kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Fıstıklarla beraber ayvaların üzerine ekleyin. 5 dakika kadar kavurun. Limon suyu, tuz, safran, şeker ve sıcak et suyunu ilave edin. Üzümleri yıkayıp ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, pilav suyunu çekene kadar pişirin. Biraz demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.