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Sofra / Pilavlar / Ayvalı Pilav

Ayvalı Pilav

Ayvalı Pilav
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı California Calrose pirinci

2 adet ayva

3 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 adet kesme şeker

1 çay kaşığı safran

Yarım limonun suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci kaynar tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ayvaları soyup küçük kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tencerede eriterek ayvaları 5 dakika kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Fıstıklarla beraber ayvaların üzerine ekleyin. 5 dakika kadar kavurun. Limon suyu, tuz, safran, şeker ve sıcak et suyunu ilave edin. Üzümleri yıkayıp ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, pilav suyunu çekene kadar pişirin. Biraz demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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