Bademli Hindili Pilav

Kuşbaşı hindi etini yıkayıp yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Etin pişmesine yakın tuz, karabiber ve pul biber ilave edip karıştırın. Bademi sıcak suda bekletip kabuklarını soyun. Tereyağını eritip bademleri kavurup, çıkarın. Aynı yağda tel şehriyeyi kavurun. Pirinci sıcak tuzlu suda 1 saat bekletip süzün. Zeytinyağını bir tencereye alın. Pirinci ekleyip kavurun. Sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişirin. Şekil vereceğiniz kalıbın içini sıvı yağ ile hafifçe yağlayın. Kalıba sırasıyla şehriye, badem, hindi ve pilavı bastırarak yerleştirin. Servis tabağına ters çevirip, sıcak olarak servis yapın.