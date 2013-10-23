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Bademli Karabuğday (Grekça) Pilavı

Bademli Karabuğday (Grekça) Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı karabuğday (greçka)

Yarım demet kıyılmış taze soğan

10'ar dal kıyılmış maydanoz ve dereotu

Yarım çay bardağı mısır yağı

3 su bardağı su

50 gram tatlı badem

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Kabuklarını soyup yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Sürekli karıştırarak kavurun ve kenara alın. Soğan, maydanoz ve dereotunu mısır yağında soteleyin. Karabuğday ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Su, tuz ve badem ilave edip, su kaynayana dek pişirin. Ocağın altını kısıp, 20 dakika pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Karabuğday (greçka): Üçgen taneli olan ve görünümünden dolayı ülkemizde "karabuğday" adıyla anılan greçka, "fagopyrum esculentum" adlı bitkiden elde ediliyor. Sert bir yapıya sahip olan ve pişirilince yumuşayan karabuğday, sağlık açısından son derece besleyici ve yararlı. 100 gram karabuğdayın besin değerleri… Kalori 343 kcal, Karbonhidrat 72 gram, Protein 13 gram, Yağ 3.4 gram, Lif 10 gram, Demir 2.2 mg , Kalsiyum 18 mg

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