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Bademli pilav

Vitamin deposu olan badem ve lezzetli tereyağlı pilavın bir araya gelmesiyle oluşan nefis bir tarif! İşte bademli pilav tarifi...
Bademli pilav
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı badem



2 su bardağı baldo pirinç



2 çorba kaşığı kuşüzümü



2 çorba kaşığı sıvıyağ



2 adet havuç



10 adet mantar



2 çorba kaşığı tereyağı



Tuz



5-6 dal dereotu



Yeteri kadar su


YAPILIŞI

BADEMLERİ kaynayan suya atıp 5 dakika bekledikten sonra ocaktan alın. Kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Kuşüzümünü sıcak suda 15 dakika bekletin. Sıvıyağı bir tavaya alıp, dilimlenmiş havuç ve mantarı kavurarak kenara alın. mPirinci yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Mantarlı karışımı tencereye katın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince badem ve kıyılmış dereotu katın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip, ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirip servis yapın.

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