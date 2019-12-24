Bademli pilav

BADEMLERİ kaynayan suya atıp 5 dakika bekledikten sonra ocaktan alın. Kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Kuşüzümünü sıcak suda 15 dakika bekletin. Sıvıyağı bir tavaya alıp, dilimlenmiş havuç ve mantarı kavurarak kenara alın. mPirinci yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Mantarlı karışımı tencereye katın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince badem ve kıyılmış dereotu katın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip, ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirip servis yapın.