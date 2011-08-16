Bademli pilav

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YAPILIŞI

Tavuk haşlanır. Soğutulup didiklenir. Tavuk suyu pilava ilave edilmek üzere beklemeye alınır.

Pilav tenceremizde ısınan sıvı yağda badem ve fıstık kavrulur. Kuş üzümleri de ilave edilip, birkaç kez çevrilir. Pirinçler katılıp kavrulur. Tereyağ eklenip erimesi beklenir. Üzerine pirincinizin cinsine göre 1-1,5 veya 1-2 oranına su ilave edilir. (Tavuğu haşladığımız su kullanılır.) Didiklenmiş tavuk parçaları, tuz, şeker (1 kesme şeker kadar), birkaç limon damlası ve çay kaşığının ucuyla tarçın ilave edilip kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakılır.. Pişince altı kapatılıp demlenmeye bırakılır...