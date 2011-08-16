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Bademli pilav

Bademli pilav
  • 6 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç( yıkanmış, süzülmüş)

1 tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

100 gr badem( suda bekletilip kabuğu soyulmuş)

3 yemek kaşığı kuş üzümü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

tuz, şeker, tarçın

YAPILIŞI

Tavuk haşlanır. Soğutulup didiklenir. Tavuk suyu pilava ilave edilmek üzere beklemeye alınır.
Pilav tenceremizde ısınan sıvı yağda badem ve fıstık kavrulur. Kuş üzümleri de ilave edilip, birkaç kez çevrilir. Pirinçler katılıp kavrulur. Tereyağ eklenip erimesi beklenir. Üzerine pirincinizin cinsine göre 1-1,5 veya 1-2 oranına su ilave edilir. (Tavuğu haşladığımız su kullanılır.) Didiklenmiş tavuk parçaları, tuz, şeker (1 kesme şeker kadar), birkaç limon damlası ve çay kaşığının ucuyla tarçın ilave edilip kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakılır.. Pişince altı kapatılıp demlenmeye bırakılır...
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